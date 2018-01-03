Тенге начал год с ослабления
В обменниках доллар покупают/продают за 333-334,3 тенге, евро - за 400-403 тенге, рубль - за 5,74- 5.8 тенге.
Завершилась утренняя сессия на Казахстанской фондовой бирже, сообщает Zakon.kz.
Так, по итогам утренних торгов средневзвешенный курс доллара составил 333,08 тенге, китайский юань - 51,22 тенге.
В обменниках доллар покупают/продают за 333-334,3 тенге, евро - за 400-403 тенге, рубль - за 5,74- 5.8 тенге.
Фото: nb.kz.
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