СТО, автомобиль, контейнер и два бутика повредил пожар в Алматы

В Алматы на рынке произошел пожар, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

Сообщение о пожаре по ул.Жумабаева, 122 поступило на пульт "101" ДЧС в 11:13 часов.

"Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 7 минут, в 11:20 часов. К прибытию пожарных к месту вызова обстановка была следующая: открытым пламенем горела станция технического обслуживания и пристроенные к ней бутики по продаже хозтоваров. Создалась угроза перехода огня на примыкающие строения. Оперативными действиями пожарных предотвращено распространения огня на близлежащие строения и контейнеры. Как выяснилось, произошло горение СТО и пристроенных к ней двух бутиков, и один контейнер. От теплового воздействия пострадал автомобиль марки "Тойота Виндом", - сообщили в ДЧС.

Пожар был локализован в 11:39 часов и ликвидирован в 11:45 часов. Площадь пожара составила 150 кв.м. Жертв и пострадавших нет. В ликвидации пожара было задействовано 39 человек личного состава и 7 ед.техники.

фото: kievvlast.com.ua