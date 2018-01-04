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В Алматы сбили двух девушек

4 января 2018, 01:35

Пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии.

Наезд на двух пешеходов произошел на проспекте Райымбека в Алматы, сообщили Sputnik Казахстан очевидцы.

Две девушки решили перейти дорогу в неположенном месте, примерно в 15 метрах от пешеходного перехода.

Перебежав половину дороги, они остановились посередине проезжей части. В этот момент по проспекту в направлении девушек двигался автомобиль Mitsubishi Pajero. Когда внедорожник приблизился к пешеходам, они резко начали движение. Водитель не успел среагировать и допустил наезд.

В результате ДТП обе девушки с травмами в тяжелом состоянии были госпитализированы. В данный момент они находятся в реанимации.

Фото очевидцев


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