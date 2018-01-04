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В 27-летнюю девушку выстрелили во время прямой трансляции в Facebook

4 января 2018, 02:00

Инцидент произошёл в Чикаго. Девушка спровоцировала свою знакомую на ссору, и та выстрелила ей в ногу.

Видеоролик начинается с того, что молодая темнокожая девушка приветствует всех, кто смотрит её трансляцию, — своих подписчиков в Facebook. Она смеётся, радуется отличной погоде и отправляется на прогулку. Через какое-то время она встречает свою, судя по разговору, давнюю знакомую и вступает с ней в перебранку.

Слово за слово, и женщина стреляет в героиню видеоролика из пистолета. Трансляция при этом не прерывается, девушка кричит, что её ранили. Далее начинается неразбериха со слезами и истерикой.

В полиции Чикаго подтвердили подлинность видеозаписи, и сейчас ведётся проверка. Девушку доставили в госпиталь, её жизни ничто не угрожает.

Источник: Лайф


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