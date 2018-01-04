Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Поезд сбил мужчину и женщину в Актобе

4 января 2018, 09:19

Мужчина от полученных травм скончался на месте, женщина умерла спустя несколько часов.

3 человека погибли накануне в Актобе в результате двух несчастных случаев, передает Zakon.kz со ссылкой на региональный телеканал RikaTV.

Так, в 12 часов дня в районе 41-го разъезда взорвалась автоцистерна с мазутом. От полученных травм на месте происшествия скончался водитель большегруза.

Во втором случае поезд сбил мужчину и женщину. По словам медиков, они в это время шли вдоль железной дороги в районе автовокзала. Мужчина от полученных травм скончался на месте, а женщину доставили в БСМП в состоянии комы. Она умерла спустя несколько часов, не приходя в сознание.

Всего за четыре праздничных дня в скорую помощь поступило 2693 вызова. По данным врачей, это больше чем за такой же промежуток времени в будни примерно на 800 вызовов. Тем не менее, как отметили в руководстве медучреждения, в новогодние праздники было зарегистрировано всего 15 ДТП, а это на порядок меньше, чем в прошлые годы.

Фото: ng72.ru.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...