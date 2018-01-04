Поезд сбил мужчину и женщину в Актобе

3 человека погибли накануне в Актобе в результате двух несчастных случаев, передает Zakon.kz со ссылкой на региональный телеканал RikaTV.

Так, в 12 часов дня в районе 41-го разъезда взорвалась автоцистерна с мазутом. От полученных травм на месте происшествия скончался водитель большегруза.

Во втором случае поезд сбил мужчину и женщину. По словам медиков, они в это время шли вдоль железной дороги в районе автовокзала. Мужчина от полученных травм скончался на месте, а женщину доставили в БСМП в состоянии комы. Она умерла спустя несколько часов, не приходя в сознание.

Всего за четыре праздничных дня в скорую помощь поступило 2693 вызова. По данным врачей, это больше чем за такой же промежуток времени в будни примерно на 800 вызовов. Тем не менее, как отметили в руководстве медучреждения, в новогодние праздники было зарегистрировано всего 15 ДТП, а это на порядок меньше, чем в прошлые годы.

Фото: ng72.ru.