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Подпольное казино организовал офицер армии

4 января 2018, 10:46

Почти миллион тенге штрафа назначено экс-капитану.

В Военном суде Акмолинского гарнизона рассмотрено уголовное дело в отношении военнослужащего и других участников преступной группы, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренных ст.307 ч.2 п.2 УК РК (Организация незаконного игорного бизнеса), ст.287 ч.3 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Военного суда РК.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что подсудимые, с использованием компьютерного оборудования, телевизоров и терминалов, путем загрузки и выгрузки кредитов на игровые компьютеры через интернет ресурсы, осуществляли незаконную организацию деятельности в сфере игорного бизнеса и проведение азартных игр вне мест, установленных законодательством РК.

"В целях реализации своих планов они заключали с хозяевами нежилых помещений договор об аренде. Подавая объявление через интернет ресурсы, принимали на работу кассиров и охранников, которым выплачивали заработную плату и премии. Кроме того, в ходе обыска арендуемого жилья подсудимого «Ж» был изъят незаконно приобретенный патрон от мелкокалиберного оружия, который он незаконно хранил в квартире", - сообщили в суде.

Приговором суда военнослужащий был приговорен к окончательному наказанию в виде штрафа в сумме 9 802 080 тенге, с конфискацией лично принадлежащего ему имущества, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем. Также осужденный лишен воинского звания «капитан».

Остальным членам группы назначено наказание в виде штрафа в размере от 500 до 5000 МРП, с конфискацией лично принадлежащего им имущества, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем.


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