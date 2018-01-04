Какие изменения произошли в налоговом законодательстве в 2018 году

В первую очередь Кодекс направлен на развитие малого и среднего бизнеса.

В Казахстане с 1 января 2018 года введен в действие новый Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), который содержит множество серьезных изменений и поправок, сообщает Zakon.kz.

В частности, Кодекс предусматривает изменение идеологии - теперь она будет направлена на защиту интересов добросовестного налогоплательщика. Также Кодекс предусматривает стимулирование для различных секторов экономики и упрощение администрирования. Теперь оно будет мотивировать самостоятельную уплату налогов.

Как отмечал ранее министр национальной экономики Тимур Сулейменов, в первую очередь Кодекс направлен на развитие малого и среднего бизнеса - в частности, предлагается новый альтернативный режим налогообложения.

Так, с 2019 года будут исключены нормы, предусматривающие освобождение от НДС оборотов по реализации услуг по организации азартных игр и заключению пари, а также не подлежащих регистрации в качестве плательщика НДС лиц, которые по деятельности облагаются налогом на игорный бизнес.

Внесены изменения в части определения налоговых агентов, применяющих специальный налоговый режим с использованием фиксированного вычета, в качестве субъектов, представляющих декларацию по индивидуальному подоходному и социальному налогам.

В частности, для сохранения текущей нагрузки снижена ставка социального налога с 11% до 9,5 % за счет снижения ставки взносов в государственный фонд социального страхования.

Для развития МСБ предусмотрено сохранение действующих специальных налоговых режимов. Предусмотрено снижение налоговой ставки стоимости патента - с двух процентов до одного к объекту налогообложения (за исключением торговой деятельности - 2 процента).

Пересмотрены пределы специального налогового режима (СНР) на основе упрощенной декларации по численности (30 человек ) и предельному доходу (2044-кратный МЗП).

Взамен 70 процентов льготы по НДС (в связи со вступлением в ВТО) предусматривается корректировка зачета по НДС для производителей сельхозпродукции и сельскохозяйственных кооперативов. Для развития малого и среднего бизнеса дополнительно вводится новый альтернативный режим на основе фиксированного вычета на добровольной основе. Предельный доход в год - 300 миллионов тенге и количество наемных работников - 50 человек. 30 процентов можно вычитать без подтверждения.

Для исключения нагрузки на малый бизнес сохраняется действующий порог по НДС в размере 30 000 МРП. С 2019 года предусмотрен механизм возврата дебетового сальдо по приобретенным товарам внутри страны путем введения контрольного счета НДС, применение которого будет добровольным. Доходы, полученные от электронной торговли, освобождаются от КПН и ИПН.

По СЭЗ уточнены положения по раздельному учету доходов, земельному налогу и налогу на имущество (плате) по всем СЭЗ, социальному налогу и по режиму экстерриториальности по СЭЗ "ПИТ", освобождение от НДС при импорте товаров в составе готовой продукции, произведенной на территории свободного склада.

С 2020 года предусмотрено сокращение срока исковой давности для МСБ с пяти до трех лет, для остальных остается пять лет. Введена норма по отмене штрафа и пени, если предприниматель действовал в соответствии с разъяснением налогового органа, и по которому впоследствии изменилась позиция. Станет меньше оснований для назначения внеплановых налоговых проверок.

С 2020 года внесение изменений и дополнений в налоговое законодательство возможно только одним законом по вопросам налогообложения.

Также предусмотрены налоговые изменения в аграрном секторе, в геологоразведке и недропользовании, промышленности и инвестициях, предполагается оздоровление финансового сектора. Кроме того, с этого года планируется отменить неэффективные льготы и платежи.

Кроме того, предусмотрена отмена сбора с аукционов и плату за пользование судоходными водными путями, поскольку государство не предоставляет услуги и разрешения в данных случаях.

Отменяются льготы по освобождение оборотов по услугам игровых автоматов, реализация лотерейных билетов, государственных знаков почтовой оплаты, импорту почтовых марок.

Также отменяются льготы, противоречащие требованиям ВТО. Причиной стало то, что, по требованиям ВТО, для товаров внутреннего производства и импорта должны быть применены равные условия налогообложения.

В сфере налогового администрирования с целью установления ясных правил взаимодействия между органами госдоходов и налогоплательщиком введены принципы налогового администрирования - принцип законности, эффективности взаимодействия, риска ориентированного администрирования. Уточнены права и обязанности при проведении налоговых проверок.

Кардинально пересмотрена система управления рисками (СУР). Налоговое администрирование, в том числе стимулирующие и контрольные меры, будут выстроены на основании дифференцированного подхода налогоплательщиков. При низкой степени риска - отсутствие налоговых проверок, возможные послабления в виде изменения сроков представления отчетности, уплаты задолженности, возможность участия в горизонтальном мониторинге и т.д.

Для стимулирования налогоплательщиков предусмотрено увеличение количества раскрытых критериев СУР. На основании лучшего мирового опыта введены новые процедуры - «Горизонтальный мониторинг» и предварительное разъяснение в отношении планируемых сделок (операций) с гарантией неприменения штрафных санкций при изменении позиции уполномоченного органа смогут применять налогоплательщики, состоящие на горизонтальном мониторинге и организации, реализующие инвестиционный приоритетный проект.

Произошедшие изменения в налоговом законодательстве затронут не только общие правила налогообложения, но и систему подготовки отчетности и оформления налоговой документации.

Налогоплательщикам необходимо изучить все изменения для того, чтобы избежать ошибок в налоговом учете с начала года, оградить себя от штрафов, пени и судебных исков.

Но самостоятельно разобраться во всех законодательных поправках очень сложно. Поэтому ИС «Параграф» совместно с Министерством Финансов РК и Министерством Национальной Экономики РК проводят цикл вебинаров «Налоговый кодекс-2018».

В рамках курса вебинаров будет представлен экспертный обзор изменений 2018 года, самых важных и значимых для бухгалтеров и всех, кто связан со сферой налогообложения.

Приняв участие в вебинарах, Вы узнаете:

Новое в налоговом законодательстве с 2018 года: чего ожидать бухгалтерам и налогоплательщикам;

Как изменения законодательства повлияют на ведение налогового учета и формирование налоговой отчетности;

Как налоговые изменения будут направлены на защиту интересов добросовестного налогоплательщика;

Что изменится в декларировании доходов физических лиц и многое другое.

Темы вебинаров:

§ Налоговое администрирование

§ Корпоративный подоходный налог

§ Индивидуальный подоходный налог

§ Налог на добавленную стоимость

§ Международное налогообложение

§ Налогообложение недропользователей

§ Специальные налоговые режимы

О датах вебинаров мы сообщим дополнительно. Следите за информацией.