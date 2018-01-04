С карагандинского роддома взыскали 1 млн тенге за смерть новорожденного

В Караганде суд вынес решение по делу о гибели новорожденного в перинатальном центре, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Казыбекбийского райсуда №2 Караганды.

В ночь на 29 декабря 2016 года истица Л. поступила в роддом на 41-й неделе беременности. У женщины были ложные схватки и крупный плод. Кроме того, роженица страдала хроническим пиелонефритом (в стадии ремиссии).

30 декабря путем кесарева сечения у Л. родился мальчик. 3 января 2017 года малыш умер.

В смерти новорожденного Л. обвинила персонал роддома. По ее мнению, врачи недооценили угрожающее состояние плода при провоцировании родов. Ребенок находился в безводном пространстве около 36 часов с момента отхождения околоплодных вод и до кесарева сечения.

Вина перинатального центра полностью подтверждена актом проверки уполномоченного органа, показаниями свидетелей, а также письменными доказательствами. Как установлено в суде, медпомощь роженице оказали некачественно. Персонал роддома недооценил угрожающее состояние плода и не провел своевременное оперативное родоразрешение.

Суд постановил взыскать с перинатального центра 1 млн тенге в качестве компенсации морального вреда и 29 тыс. тенге материального ущерба. Решение еще не вступило в законную силу.

Фото с сайта appleinsider.ru