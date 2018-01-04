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Парень угнал машину у пенсионера, чтобы съездить на свидание в соседний город

4 января 2018, 12:14

Лишение свободы до 2 лет грозит угонщику.

В ночь со 2 на 3 января у 64-летнего жителя города Уштобе из гаража угнали автомашину Volkswagen Jetta, о чем пенсионер сообщил местным полицейским, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области, угнанный Volkswagen полицейские обнаружили через несколько часов в городе Талдыкорган.

«Угонщиком оказался 22-летний сосед потерпевшего пенсионера. Он пояснил, что совершил угон, чтобы после встречи Нового Года навестить подругу, проживающую в областном центре. Установлено, что подозреваемый, выкатив машину из гаража, завел её ключом, оставленным в замке зажигания беспечным хозяином», - отметили в полиции.

Иномарка обнаружена при въезде в Талдыкорган, где угонщик, предварительно сняв госномера, припарковал ее на кольце у заправки и направился к возлюбленной.

По факту угона начато досудебное расследование, предусмотренное ст.200 УК РК. В отношении задержанного избрана мера пресечения «обязательство о явке».

В соответствии с казахстанским уголовным законодательством подозреваемому за совершение этого преступления грозит штраф в размере до 1 тысячи МРП показателей, исправительные работы, ограничение свободы до 2 лет либо ее лишение на тот же срок.


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