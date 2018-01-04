За полчаса до Нового года в одном из павлодарских парков нашли убитого
Разыскиваются очевидцы преступления.
31 декабря 2017 года, в 23-30, на улице Астана обнаружили труп 69-летнего мужчины с признаками насильственной смерти, передает pavon.kz.
Погибшего нашли на территории парка около школы-лицея №8 для одарённых детей.
- Проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению данного преступления, - сообщили полицейские.
По данным пресс-центра областного полицейского ведомства, по факту начато досудебное расследование по статье 99 УК РК Убийство. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Родные мужчины через социальные сети ищут очевидцев преступления.
Фото: pavon.kz.
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