Глава православной церкви поздравил казахстанцев с Рождеством

Рождественское богослужение пройдет во всех храмах страны в ночь с 6 на 7 января.

Глава православной церкви Казахстана Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр поздравил казахстанцев с праздником Рождества Христова, передает Zakon.kz.

«Рождество Христово помогает человеку почувствовать и осознать близость Бога, который явился в мир и наполнил жизнь людей своим присутствием и высшим смыслом. В этот праздник принято получать подарки. Мы просим в эти дни у Бога очень важного и всем нам необходимого дара – мира. Мира и согласия в наших семьях, между близкими и незнакомыми людьми, между представителями разных конфессий и народов. В праздник принято не только получать, но и дарить подарки. Лучшим подарком новорожденному Христу будет хотя бы одно конкретное доброе дело, от которого кому-то станет легче, радостнее и светлее на душе. Это дело должен совершить каждый верующий. Сердечно поздравляю вас с праздником мира и божьей любви, с праздником Рождества Христова. Пусть мир и согласие царят в нашем общем доме, благословенном Казахстане», - сказал он.

Рождественское богослужение пройдет во всех храмах страны в ночь с 6 на 7 января. Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр совершит праздничную литургию в Вознесенском кафедральном соборе Алматы. Начало – 6 января в 23 часа.

В Астане в Свято-Успенском кафедральном соборе праздничную литургию совершит управляющий делами православной церкви Казахстана, преосвященный епископ Каскеленский Геннадий.

Те, кто не смог присутствовать на ночной службе, смогут совершить молитву на поздней литургии, которая начнется в 9 часов утра во всех храмах Митрополичьего округа.

Фото: mitropolia.kz