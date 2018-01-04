Когда в Алматы закончится реставрация Вознесенского собора

Несмотря на работы, богослужения в храме продолжаются в обычном порядке – утром и вечером.

По подсчетам специалистов, реставрация Вознесенского кафедрального собора в Алматы займет еще как минимум два года. Об этом рассказал глава православной церкви Казахстана Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, передает Zakon.kz.

По его словам, масштабные профессиональные ремонтно-восстановительные работы главного храма города начались в 2017 году. Реставрация осуществляется компанией «Казстройгрупп», авторский надзор по поручению Министерства культуры и спорта РК ведет специализированная проектно-реставрационная фирма «Кумбез».

Работы производятся исключительно на пожертвования благотворителей, никакие государственные средства не задействованы. Несмотря на работы, богослужения в храме продолжаются в обычном порядке – утром и вечером.

«Каждая фаза реставрации получает своё утверждение в МКС РК. Специалисты тщательным образом все планируют. Создан архитектурный совет, который решает многие вопросы. С храма были сняты кресты, они были в очень плохом состоянии. Они будут восстановлены, скорее всего, в летний период. Встал вопрос и о куполах, о той жести, которой они были покрыты", - рассказал он.

По словам главы православной церкви РК, такой собор доверить кому-то просто так нельзя.

«Должна работать бригада изографов высшего уровня, которая занимается стенописью (живописью). Руководить этой бригадой будет известный художник Сергей Соколов, который расписывал Храм Христа Спасителя в России. Эти работы запланированы на теплое время года», - отметил он.

Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр также рассказал и о других реставрационных работах в храме. Например, про пол собора, который был выложен плиткой, ей более 100 лет.

«Сама плитка – памятник истории, ее нельзя ломать. Специалисты сейчас аккуратно будут изымать плитку, но ее не хватает на всю площадь. Чтобы сделать аналогичную, мы обратились в Германию. Оказалось, что еще продолжает работать завод, который эту плитку изготавливал и у них даже в архиве есть заказ на ее изготовление. Проблема в том, что у нее сейчас не тот размер и специалисты пытаются изготовить плитку такой, какой она была в соборе», - добавил он.

Кроме этого решается вопрос с системой кондиционирования, а также полом в алтаре, который изначально был покрыт паркетом.

«Исторически лежал паркет из знаменитой нашей тянь-шаньской ели, которая сейчас уже не вырубается. Может будет сделан запрос в Россию или будет использованы поваленные во время урагана в 2011 году на Медеу ели. Это целый комплекс непростых вопросов, ими заняты высококвалифицированные специалисты, которые хотят вернуть былую красоту и убранство собора. На решение всех этих нюансов и нужно как минимум два года. Например, чем покрывать собор? В советское время его покрыли жестью, а исторически - медью. Нужно всё это рассчитать. Эти вопросы требуют специализированного, взвешенного подхода. Они решаются большим количеством заинтересованных лиц», - подытожил он.

Напомним, главным строителем собора выступил один из основателей сейсмостойкого строительства в Казахстане Андрей Зенков. Вознесенский собор в Алматы - одно из крупнейших деревянных зданий в мире, один из самых высоких в мире православных деревянных храмов. Смета на постройку в Верном Туркестанского кафедрального собора, по желанию жителей города посвященного «Вознесению Господа нашего Иисуса Христа», была одобрена 5 мая 1903 года. Бюджет строительства собора составил 120 531 рублей, что по тем временам было немало.

Фото: inform.kz