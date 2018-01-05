В Казахстане создадут единую базу учета детей

Между заинтересованными министерствами налажен взаимообмен сведениями о детях на ежемесячной основе.

Для обеспечения права детей на получение образовательных, социальных услуг и дальнейшего прогнозирования потребности в этих услугах, в Казахстане создадут единую информационную базу учета детей. Об этом говорится в ответе премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева на депутатский запрос Уполномоченного по правам ребенка в РК Загипы Балиевой, передает Zakon.kz.

По словам главы Кабмина, согласно статье 7 закона РК «Об образовании» действует единая информационная система образования, которая включает в себя полные, достоверные данные статистических наблюдений, полученные уполномоченным органом в области образования, местными исполнительными органами, организациями образования, обеспечивающая возможности эффективного управления образованием.

Министерством образования и науки, как уполномоченным органом в сфере образования и защиты прав детей, создана информационная система - Национальная образовательная база данных (ИС НОБД). Данная информационная система постоянно модернизируется.

"В рамках модификации ИС НОБД до конца 2018 года планируется внедрение системы учета детей в возрасте от 0 до 18 лет для обеспечения права детей на получение образовательных, социальных услуг и дальнейшего прогнозирования потребности в указанных услугах. Между министерствами юстиции, образования и науки, труда и социальной защиты населения, имеющими информационные системы по вопросам учета детей, налажен взаимообмен сведениями (персональными данными) о детях от 0 до 18 лет на ежемесячной основе. В связи с этим создание единой информационной базы учета детей планируется путем развития имеющейся ИС НОБД министерства образования и науки", - отметил Сагинтаев.

Фото: БФ «Бауыржан», Алмаз Толеке