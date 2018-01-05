Внесены изменения в правила организации обменных операций с наличной валютой в РК

При этом минимальный размер уставного капитала составляет 30 млн тенге для обменных пунктов, находящихся в Астане и Алматы.

Постановлением правления Национального Банка РК от 27 сентября 2017 года внесены изменения и дополнений в Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, пункт 6 изложен в следующей редакции: уставный капитал уполномоченной организации формируется в денежной форме в полном объеме до обращения юридического лица за получением лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой и приложения к лицензии.

При этом минимальный размер уставного капитала составляет:

- 30 миллионов казахстанских тенге для каждого обменного пункта с местом нахождения в городах Астана и Алматы;

- 20 миллионов казахстанских тенге для каждого обменного пункта с местом нахождения в административных центрах областей;

- 10 миллионов казахстанских тенге для каждого обменного пункта с иным местом нахождения.

При этом указывается, что при открытии уполномоченной организацией дополнительного обменного пункта ее уставный капитал, формируемый в денежной форме, должен быть увеличен в соответствии с данными требованиями.

Пункт 8 изложен в следующей редакции: в качестве документов о соответствии уполномоченной организации квалификационным требованиям представляются следующие документы:

- сведения об учредителях (участниках) уполномоченной организации по форме согласно приложению 1 к Правилам;

- документ банка второго уровня (в том числе, выписка о движении денег по банковским счетам клиента), подтверждающий зачисление на банковский счет уполномоченной организации денег в качестве взноса в уставный капитал, выданный не ранее 30 календарных дней до даты обращения за получением лицензии или приложения к лицензии;

- копия документа, подтверждающего прохождение кассиром подготовки по работе с наличной иностранной валютой, либо копия (нотариально засвидетельствованная в случае непредставления оригинала для сверки) документа, предусмотренного трудовым законодательством РК и подтверждающего трудовую деятельность работника не менее шести месяцев в качестве кассира по работе с наличной иностранной валютой;

- копия документа (документов), определяющего характеристики технических средств для определения подлинности денежных знаков;

- копия паспорта завода-изготовителя контрольно-кассового аппарата или копия документа (документов), содержащего краткое описание функциональных возможностей и характеристик компьютерной системы;

- копия документа (документов), содержащего краткое описание функциональных возможностей и характеристик программного обеспечения для ведения учета обменных операций в соответствии с требованиями Правил в случае отсутствия компьютерной системы;

- копия документа (документов), подтверждающего соответствие системы видеонаблюдения требованиям Правил.

Пункт 14 изложен в следующей редакции: осмотр обменного пункта уполномоченной организации на соответствие требованиям, предъявляемым к его помещению и технической оснащенности, проводится филиалом Национального Банка в течение срока, предусмотренного для выдачи лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой или приложения к лицензии.

Часть третья пункта 15 изложена в следующей редакции: переоформление лицензии или приложения к лицензии осуществляется филиалом Национального Банка в течение десяти рабочих дней со дня представления полного пакета документов.

При этом заявление на переоформление лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой или приложения к лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой представляется в течение тридцати календарных дней со дня возникновения изменений, послуживших основанием для переоформления лицензии.

Постановление вводится в действие по истечении 21 календарного дня после дня его первого официального опубликования.