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Ясные морозные выходные ожидают казахстанцев

5 января 2018, 12:20

Со временем на территорию страны придет теплый антлантический воздух.

Синоптики РГП "Казгидромет" дали прогноз погоды на предстоящие выходные дни, сообщает Zakon.kz.

Так, отрог Сибирского антициклона продолжит удерживать холодную и преимущественно без осадков погоду в большинстве областей Казахстана.

"Температура воздуха ожидается ниже климатической нормы на 3…5 градусов, на востоке республики она будет ниже обычной на 7…13 градусов. Однако, тёплый и влажный атлантический воздух будет постепенно наступать сначала на западные, а к понедельнику и на северные, центральные и южные области Казахстана, принося с собой не только повышение температуры, но и осадки", - говорится в прогнозе.

Фото: Sputnik/ Алексей Мальгавко.


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