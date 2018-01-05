Ясные морозные выходные ожидают казахстанцев
5 января 2018, 12:20
Со временем на территорию страны придет теплый антлантический воздух.
Синоптики РГП "Казгидромет" дали прогноз погоды на предстоящие выходные дни, сообщает Zakon.kz.
Так, отрог Сибирского антициклона продолжит удерживать холодную и преимущественно без осадков погоду в большинстве областей Казахстана.
"Температура воздуха ожидается ниже климатической нормы на 3…5 градусов, на востоке республики она будет ниже обычной на 7…13 градусов. Однако, тёплый и влажный атлантический воздух будет постепенно наступать сначала на западные, а к понедельнику и на северные, центральные и южные области Казахстана, принося с собой не только повышение температуры, но и осадки", - говорится в прогнозе.
Фото: Sputnik/ Алексей Мальгавко.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4897328-e532d5223219e01419673351e14e5d5a
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...