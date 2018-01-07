Православные казахстанцы отмечают Рождество Христово

Сегодня, 7 января, православные казахстанцы отмечают один из самых главных христианских праздников – Рождество Христово, передает Zakon.kz.

Празднование начинается в предрождественский вечер 6 января, называемый Сочельником. Праздничное застолье или как правильно оно называется – вечерняя трапеза в канун Рождества всегда сопровождалась особыми обрядами и традициями. 6 января принимать в пищу можно только особую еду – вареную пшеницу или рис с фруктами, орехами и медом, такая еда называется сочивом, отчего и происходит название праздника – Сочельник. Принимать пищу можно только после литургии, переходящей в вечерню.

В этот праздничный день многие верующие христиане, возвратившиеся после утренней службы из храма, вообще не принимают пищу, пока на небе не появится первая звезда, которая и считается символом той звезды, которая появилась над Вифлеемом при рождении Божественного Младенца и возвестила миру о приходе на землю спасителя. Первыми звезду, согласно Евангелию, увидели восточные мудрецы, которые пришли к Христу с богатыми дарами и низким поклоном.

Глава православной церкви Казахстана Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр поздравил казахстанцев с праздником и отметил, что Рождество Христово помогает человеку почувствовать и осознать близость Бога, который явился в мир и наполнил жизнь людей своим присутствием и высшим смыслом.

«В этот праздник принято получать подарки. Мы просим в эти дни у Бога очень важного и всем нам необходимого дара – мира. Мира и согласия в наших семьях, между близкими и незнакомыми людьми, между представителями разных конфессий и народов. В праздник принято не только получать, но и дарить подарки. Лучшим подарком новорожденному Христу будет хотя бы одно конкретное доброе дело, от которого кому-то станет легче, радостнее и светлее на душе. Это дело должен совершить каждый верующий. Сердечно поздравляю вас с праздником мира и божьей любви, с праздником Рождества Христова. Пусть мир и согласие царят в нашем общем доме, благословенном Казахстане», - сказал он.

Как сообщалось ранее, рождественское богослужение проходило во всех храмах страны в ночь с 6 на 7 января. Те, кто не смог присутствовать на ночной службе, смогут совершить молитву на поздней литургии, которая начнется в 9 часов утра во всех храмах Митрополичьего округа.

Фото: hvylya.net