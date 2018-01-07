Черный снег в Темиртау: Аким просит экологов выяснить причины
Глава города уже передал государственным экологам фотографии черного снега и жалобы от населения.
Департамент экологии получил письмо от акима Темиртау, который просит разобраться, почему в городе снег в считанные минуты после выпадения покрывается слоем сажи, передает МИА «Казинформ».
По сведениям пресс-секретаря акима Темиртау Ольги Горячевой, глава города уже передал государственным экологам фотографии черного снега и жалобы от населения.
«Аким Темиртау в очередной раз направил письмо со всеми фото, комментариями, жалобами и так далее в департамент экологии области с целью разобраться в ситуации», - написала пресс-секретарь акимата в социальных сетях, отвечая на многочисленные вопросы горожан о причинах появления черного снега в городе.
В апреле 2017 года акимат уже обращался с подобным письмом к экологам. Тогда проверка аномальных отклонений от нормы не выявила. Выбросы вредных веществ на крупных в городе предприятиях не превышали допустимых норм.
Будет ли назначена проверка на основании письма акима, неизвестно. Обращение акимата находится на рассмотрении экологов.
Фото: МИА Казинформ
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