Черный снег в Темиртау: Аким просит экологов выяснить причины

Глава города уже передал государственным экологам фотографии черного снега и жалобы от населения.

Департамент экологии получил письмо от акима Темиртау, который просит разобраться, почему в городе снег в считанные минуты после выпадения покрывается слоем сажи, передает МИА «Казинформ».

По сведениям пресс-секретаря акима Темиртау Ольги Горячевой, глава города уже передал государственным экологам фотографии черного снега и жалобы от населения.

«Аким Темиртау в очередной раз направил письмо со всеми фото, комментариями, жалобами и так далее в департамент экологии области с целью разобраться в ситуации», - написала пресс-секретарь акимата в социальных сетях, отвечая на многочисленные вопросы горожан о причинах появления черного снега в городе.

В апреле 2017 года акимат уже обращался с подобным письмом к экологам. Тогда проверка аномальных отклонений от нормы не выявила. Выбросы вредных веществ на крупных в городе предприятиях не превышали допустимых норм.

Будет ли назначена проверка на основании письма акима, неизвестно. Обращение акимата находится на рассмотрении экологов.

Фото: МИА Казинформ