«Казахский воин» нокаутировал индонезийца и защитил пояс WBA

Чемпион Азии по версии WBA в легчайшем весе казахский боксер Ельхат Нигметолла провел защиту своего пояса в бою против Икала Тобиды из Индонезии, передает Zakon.kz со ссылкой на группу «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.

В рамках вечера бокса в китайском Шэньчжэне Нигметолла уже в третьем раунде отправил соперника в нокаут.

Ельхат Нигметолла по прозвищу «Казахский воин» является земляком известного отечественного боксера Каната Ислама. Оба спортсмена родились на Алтае, в Иле-Казахском автономном округе Синьцзянской провинции.

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