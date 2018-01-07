«Казахский воин» нокаутировал индонезийца и защитил пояс WBA

7 января 2018, 16:21

Ельхат Нигметолла является земляком Каната Ислама.

Чемпион Азии по версии WBA в легчайшем весе казахский боксер Ельхат Нигметолла провел защиту своего пояса в бою против Икала Тобиды из Индонезии, передает Zakon.kz со ссылкой на группу «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.

В рамках вечера бокса в китайском Шэньчжэне Нигметолла уже в третьем раунде отправил соперника в нокаут.

Ельхат Нигметолла по прозвищу «Казахский воин» является земляком известного отечественного боксера Каната Ислама. Оба спортсмена родились на Алтае, в Иле-Казахском автономном округе Синьцзянской провинции.

Фото: соцсети


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