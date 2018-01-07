«Казахский воин» нокаутировал индонезийца и защитил пояс WBA
7 января 2018, 16:21
Ельхат Нигметолла является земляком Каната Ислама.
Чемпион Азии по версии WBA в легчайшем весе казахский боксер Ельхат Нигметолла провел защиту своего пояса в бою против Икала Тобиды из Индонезии, передает Zakon.kz со ссылкой на группу «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.
В рамках вечера бокса в китайском Шэньчжэне Нигметолла уже в третьем раунде отправил соперника в нокаут.
Ельхат Нигметолла по прозвищу «Казахский воин» является земляком известного отечественного боксера Каната Ислама. Оба спортсмена родились на Алтае, в Иле-Казахском автономном округе Синьцзянской провинции.
Фото: соцсети
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