Определились соперники Казахстана на молодежном ЧМ по хоккею

Стали известны составы групп молодежного чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Канаде - Ванкувере и Виктории. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт НОК РК.

Турнир стартует 26 декабря 2018 года и продлится до 5 января 2019 года.

Сборная Казахстана попала в группу «В», где сыграет с командами Финляндии, Словакии, Швеции и США. Сборные Канады, Чехии, Дании, России и Швейцарии выявят сильнейшего в группе «А». Занявшие последние места в группах команды сыграют в матче за сохранение прописки в элитном дивизионе.

Игры группы «В» пройдут в Виктории.