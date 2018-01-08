Определились соперники Казахстана на молодежном ЧМ по хоккею
8 января 2018, 00:24
Мировое первенство пройдет в конце 2018 года.
Стали известны составы групп молодежного чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Канаде - Ванкувере и Виктории. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт НОК РК.
Турнир стартует 26 декабря 2018 года и продлится до 5 января 2019 года.
Сборная Казахстана попала в группу «В», где сыграет с командами Финляндии, Словакии, Швеции и США. Сборные Канады, Чехии, Дании, России и Швейцарии выявят сильнейшего в группе «А». Занявшие последние места в группах команды сыграют в матче за сохранение прописки в элитном дивизионе.
Игры группы «В» пройдут в Виктории.
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