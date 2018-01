В Сирии при взрыве автомобиля погибли 18 человек

В сирийском городе Идлибе прогремел мощный взрыв. Предположительно, взорвался заминированный автомобиль, передаёт Лайф со ссылкой на Reuters.

В настоящее время известно о 18 погибших, однако их число может возрасти.

Подробности случившегося выясняются.

07-01-2018

Large destruction after a car bomb set off in #Idlib tonight. Several casualties.@Tiema2Tonit5359 pic.twitter.com/t3YDPWfs37