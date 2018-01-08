В Сирии при взрыве автомобиля погибли 18 человек
Взрыв произошел в городе Идлибе.
В сирийском городе Идлибе прогремел мощный взрыв. Предположительно, взорвался заминированный автомобиль, передаёт Лайф со ссылкой на Reuters.
В настоящее время известно о 18 погибших, однако их число может возрасти.
Подробности случившегося выясняются.
07-01-2018— B&n&dict (@benedicte36120) 7 января 2018 г.
Large destruction after a car bomb set off in #Idlib tonight. Several casualties.@Tiema2Tonit5359 pic.twitter.com/t3YDPWfs37
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