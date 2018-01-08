В Актюбинской области повысились тарифы на коммунальные услуги

Актюбинцы уже с 1 января этого года будут платить больше практически за все виды коммунальных услуг. В областном департаменте Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей (ДКРЕМ, ЗК и ПП) этот рост объяснили, как плановое повышение.

«Еще в 2015 году были утверждены тарифы на коммунальные услуги на пятилетний долгосрочный период до 2020 года включительно. Поэтому ежегодно с 1 января происходит повышение тарифов, которые мы называем плановым», — поясняет руководитель департамента Гульнур Масина.

Итак, водоснабжение подорожало на 3%. Каждый кубометр холодной воды обойдется потребителю 74,04 тенге против прошлогодних 71,91 тенге. Для прочих потребителей этот тариф составит уже 263,77 тенге. На 7,3% возросла услуга водоотведения. Самый резкий скачок произошел на теплоснабжение, сразу на 29%.

«Основной причиной такого роста стало повышение тарифа АО „Актобе ТЭЦ», который в рамках утвержденной инвестиционной программы планирует строительство двух газотурбинных установок мощностью 25 МВт. Предприятие также планирует ремонт действующих котлов и сетей. Все это по подсчетам тепловиков должно обойтись в общую сумму 6,4 млрд тенге. Но при этом для населения рост тарифа с 1 января составит 10%, или 3 135,55 тенге/Гкал, то есть на уровне ранее утвержденного планового предельного тарифа. Для прочих потребителей рост тарифа на тепловую энергию составит 7% (или с 4 700,29 тенге/Гкал до 5 026,9 тенге/Гкал», — отмечают в областном ДКРЕМ, ЗК и ПП.

Один кубический метр горячей воды обойдется населению в 225,76 тенге вместо прошлогодних 205,24 тенге.

А вот по услуге электроснабжения повышение рост среднего тарифа будет ощутимее и составит 13,5 %. Основной причиной роста стало увеличение отпускных цен основными производителями электроэнергии такими как Жанажольская ГТЭС и Актюбинский рельсобалочный завод, а также увеличение тарифа энергопередающих организаций.

При этом согласно дифференциации, средняя цена для населения с 1 января составит 9,24 тенге за кВт, то есть рост составит 10% от ранее действовавшего тарифа и на 10,7% возрос тариф за электроэнергию и для остальных потребителей. Это стало возможным благодаря снижению цены на свои услуги ТОО «Актобеэлектроснаб».

Этому шагу предшествовало подписание меморандума по недопущению резкого роста тарифа электроэнергии между акиматом Актюбинской области и ТОО «ЖГТЭС».

С 1 января подорожало и газоснабжение. Комитетом по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан для газоснабжения Актюбинской области согласована цена для населения — 8 895,58 тенге/тыс. м3 (рост 8%), для прочих потребителей — 13 384,82 тенге/тыс. м3 (рост 4%).

Все тарифы указаны без НДС. Так что можно смело к ним можно прибавить еще 12%.

«В целом, по указанным коммунальным услугам при средней норме потребления плата с 2018 года по сравнению с 2017 годом для населения, проживающего в многоквартирных домах возрастет на 717,14 тенге (с учетом общедомовых приборов учета по тепловой энергии) и 997,27 тенге (без учета общедомовых приборов учета по тепловой энергии). Актюбинцы, проживающие в частных домах, будут платить на 756,23 тенге больше», — рассчитали в департаменте уже с учетом налога на добавленную стоимость.

Владимир Бурьянов