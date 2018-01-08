Почти 2 трлн тенге потратят в этом году на пенсии в Казахстане

В Казахстане с 1 января 2018 года солидарные пенсии повышены на 8%, базовая пенсия выросла на 6%. В итоге средняя пенсия составила около 72 тыс. тенге. Об этом сообщило министерство труда и социальной защиты РК на своем сайте, передает Zakon.kz.

«С 1 июля 2018 года планируется изменение методики назначения базовой пенсии, с учетом трудового стажа до 1 января 1998 года и стажа участия в накопительной пенсионной системе после 1 января 1998 года. Такое изменение обеспечит рост базовой пенсии в среднем в 1,8 раза. Начиная с 1 июля 2018 года, средний размер пенсии с учетом базовой составит около 82 тыс. тенге», - говорится в сообщении.

При этом указывается, что общий объем средств, предусмотренных на пенсионное обеспечение граждан в текущем году составляет более 1,9 трлн тенге.

В 2017 году размеры пенсий были повышены до 20% для более 2 млн получателей. Общий объем средств, направленных на выплату пенсий составил 1,6 трлн тенге.