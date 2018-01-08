Определен уполномоченный органа на выдачу разрешений второй категории в сфере нефти и газа

В соответствии с подпунктом 4) статьи 10 Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях» Правительство Республики Казахстан определило: 1)Министерство энергетики Республики Казахстан уполномоченным органом на выдачу разрешений второй категории в сфере нефти и газа согласно приложению 1 к постановлению: Разрешения второй категории в сфере нефти и газа № п/п Наименование разрешительной процедуры Наименование разрешения и вида деятельности (действия), для осуществления которой требуется наличие разрешения 1 2 3 1. Аккредитация газосетевых организаций Свидетельство об аккредитации газосетевых организаций 2. Выдача разрешения на сжигание в факелах попутного и (или) природного газа при испытании объекта скважин Разрешение на сжигание в факелах попутного и (или) природного газа при испытании объекта скважин 3. Выдача разрешений на сжигание в факелах попутного и (или) природного газа при пробной эксплуатации месторождения, технологически неизбежном сжигании газа при пусконаладке, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонтных работах технологического оборудования Разрешение на сжигание в факелах попутного и (или) природного газа при пробной эксплуатации месторождения, технологически неизбежном сжигании газа при пусконаладке, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонтных работах технологического оборудования 4. Выдача разрешения на строительство или размещение морского сооружения Разрешение на строительство или размещение морского сооружения 5. Выдача разрешения на работы по строительству, монтажу или прокладке нефтегазопроводов на море Разрешение на работы по строительству, монтажу или прокладке нефтегазопроводов на море 6. Выдача разрешения на бурение поисковой, разведочной, эксплуатационной скважины или иной скважины на море Разрешение на бурение поисковой, разведочной, эксплуатационной скважины или иной скважины на море 2) государственные органы, которые осуществляют согласование выдачи разрешений второй категории в сфере нефти и газа, согласно приложению 2 к постановлению. Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.