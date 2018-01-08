|
Определен уполномоченный органа на выдачу разрешений второй категории в сфере нефти и газа
|
Аннотация к документу: Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2017 года № 918 «Об определении уполномоченного органа на выдачу разрешений второй категории и государственных органов, которые осуществляют согласование выдачи разрешений второй категории в сфере нефти и газа» (не введено в действие)
|
В соответствии с подпунктом 4) статьи 10 Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях» Правительство Республики Казахстан определило:
1)Министерство энергетики Республики Казахстан уполномоченным органом на выдачу разрешений второй категории в сфере нефти и газа согласно приложению 1 к постановлению:
Разрешения второй категории в сфере нефти и газа
2) государственные органы, которые осуществляют согласование выдачи разрешений второй категории в сфере нефти и газа, согласно приложению 2 к постановлению.
Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.