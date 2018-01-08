В Костанае пьяная женщина ранила ножом 13-летнюю дочь
Ребенка госпитализировали.
В Костанае мать покушалась на жизнь своей дочери, передает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области, инцидент произошел 7 января около 16.30 часов, в квартире дома по улице Узкоколейная.
"32-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в результате возникшей ссоры нанесла ножевые ранения 13-летней дочери. Девочка с различными телесными повреждениями госпитализирована в детскую областную больницу", - сообщили в полиции.
По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
фото: 5min.by
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