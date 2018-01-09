Верховный муфтий Казахстана рассказал Байбеку о сносе заборов на территории мечетей в Алматы

В рамках еще одного новшества у прихожан Центральной мечети появилась возможность внести пожертвования посредством электронного терминала.

Аким Алматы встретился с новым председателем Духовного управления мусульман страны. Бауыржан Байбек поздравил Ораза Серикбай с избранием Верховным муфтием Казахстана. В ходе встречи глава Духовного управления мусульман Казахстана рассказал о планах по реализации ряда проектов в Алматы в рамках программы «Рухани Жаңғыру», сообщает Zakon.kz со ссылкой на almaty.tv.

«Мы уделяем большое внимание работе с подрастающим поколением. Главная цель это воспитание патриотов страны, которые будут ценить наше культурное, духовное и религиозное наследие. Благодаря политике Главы государства в Казахстане для этого созданы все условия, для всех религий и конфессий. Алматы - это крупный, культурный город, колыбель Независимости нашей страны. В городе при реконструкции сделан акцент на людях, пешеходах, проводится снос заборов, в том числе и на территории мечетей, потому что путь к храмам и святым местам всегда должен быть открыт и доступен любому желающему», - сообщил верховный муфтий Казахстана Ораз Серикбай.

К слову, в Алматы функционируют 49 мечетей и 3 учебных заведения. В прошлом году в рамках концепции единого архитектурного освещения была организована ночная подсветка Центральной мечети и Университета исламской культуры «Нур-Мубарак». В Алатауском районе продолжается строительство мечети вместимостью 7 тысяч человек.

Ранее, напомним, у прихожан Центральной мечети появилась возможность внести пожертвования посредством электронного терминала, основная цель новшества - обеспечение прозрачности поступаемых средств. Общая сумма поступлений ежемесячно публикуется на сайте мечети.