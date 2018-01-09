Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

«Термальный» источник забил в центре Шымкента

9 января 2018, 09:03

Поток воды достигал в высоту трех-пяти метров и создавал вокруг себя много пара.

На проезжей части в центре Шымкента ночью забил горячий фонтан, пишет Zakon.kz со ссылкой на региональное издание "Отырар".

Инцидент произошел по проспекту Тауке хана, напротив горадминистрации. Поток воды достигал в высоту трех-пяти метров и создавал вокруг себя много пара.

Как оказалось, это не что иное, как порыв подземной отопительной системы. На место происшествия в экстренном порядке прибыли аварийные бригады.

Фото: скриншот


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...