«Термальный» источник забил в центре Шымкента
Поток воды достигал в высоту трех-пяти метров и создавал вокруг себя много пара.
На проезжей части в центре Шымкента ночью забил горячий фонтан, пишет Zakon.kz со ссылкой на региональное издание "Отырар".
Инцидент произошел по проспекту Тауке хана, напротив горадминистрации. Поток воды достигал в высоту трех-пяти метров и создавал вокруг себя много пара.
Как оказалось, это не что иное, как порыв подземной отопительной системы. На место происшествия в экстренном порядке прибыли аварийные бригады.
Фото: скриншот
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