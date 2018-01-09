«Термальный» источник забил в центре Шымкента

Поток воды достигал в высоту трех-пяти метров и создавал вокруг себя много пара.

На проезжей части в центре Шымкента ночью забил горячий фонтан, пишет Zakon.kz со ссылкой на региональное издание "Отырар".

Инцидент произошел по проспекту Тауке хана, напротив горадминистрации. Поток воды достигал в высоту трех-пяти метров и создавал вокруг себя много пара.

Как оказалось, это не что иное, как порыв подземной отопительной системы. На место происшествия в экстренном порядке прибыли аварийные бригады.

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