Девочку в инвалидной коляске выгнали из магазина в Уральске

Инцидент произошел 5 января в одном из хлебных магазинов в центре Уральска, сообщает передает Zakon.kz со ссылкой на региональный портал "Мой ГОРОД".

Как рассказала Нурбике Бисалиева, вечером 5 января ее супруг с 16-летней дочерью пошли за хлебом в магазин.

- В магазине была очередь, муж подождал, пока все выйдут, и зашел внутрь вместе с дочерью на инвалидной коляске. В магазине были еще несколько человек и супруг занял очередь, но тут продавец стала возмущаться, мол, в магазин на коляске нельзя. Говорила, что он для колясок не предназначен, даже для инвалидных. В итоге обслуживать она моего супруга не стала. Не такое уж и маленькое там помещение, что туда нельзя заехать на коляске. Почему так получилось, хотя до этого мы уже были в данном ларьке, не понятно, - рассказала Нурбике Бисалиева. - Я не оставлю так это, потому что мою дочь, которая прикована к инвалидному креслу, оскорбили. Я намерена обратиться в прокуратуру.

Стоит отметить, что директор хлебзавода, к которому относится данный магазин, в курсе данного происшествия и уже принял соответствующие меры.

- Из вашего видео мы узнали, как некорректно повел себя наш сотрудник - это бесспорно наша вина. Я разделяю ваше возмущение и огорчение по данному поводу. В настоящий момент данный продавец уже получил выговор. Также со всеми сотрудниками, работающими в наших торговых точках, проведена разъяснительная работа, чтобы подобных случаев больше не было, - пояснил директор хлебзавода Мухамед Исаев.

Фото: uralskweek.kz.