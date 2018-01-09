Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Девочку в инвалидной коляске выгнали из магазина в Уральске

9 января 2018, 16:55

Приняты соответствующие меры.

Инцидент произошел 5 января в одном из хлебных магазинов в центре Уральска, сообщает передает Zakon.kz со ссылкой на региональный портал "Мой ГОРОД".

Как рассказала Нурбике Бисалиева, вечером 5 января ее супруг с 16-летней дочерью пошли за хлебом в магазин.

- В магазине была очередь, муж подождал, пока все выйдут, и зашел внутрь вместе с дочерью на инвалидной коляске. В магазине были еще несколько человек и супруг занял очередь, но тут продавец стала возмущаться, мол, в магазин на коляске нельзя. Говорила, что он для колясок не предназначен, даже для инвалидных. В итоге обслуживать она моего супруга не стала. Не такое уж и маленькое там помещение, что туда нельзя заехать на коляске. Почему так получилось, хотя до этого мы уже были в данном ларьке, не понятно, - рассказала Нурбике Бисалиева. - Я не оставлю так это, потому что мою дочь, которая прикована к инвалидному креслу, оскорбили. Я намерена обратиться в прокуратуру.

Стоит отметить, что директор хлебзавода, к которому относится данный магазин, в курсе данного происшествия и уже принял соответствующие меры.

- Из вашего видео мы узнали, как некорректно повел себя наш сотрудник - это бесспорно наша вина. Я разделяю ваше возмущение и огорчение по данному поводу. В настоящий момент данный продавец уже получил выговор. Также со всеми сотрудниками, работающими в наших торговых точках, проведена разъяснительная работа, чтобы подобных случаев больше не было, - пояснил директор хлебзавода Мухамед Исаев.

Фото: uralskweek.kz.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...