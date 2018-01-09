В Алматы на проспекте Рыскулова изменится схема движения
9 января 2018, 17:05
На пересечении проспекта с Кульджинским трактом строят развязку.
В Алматы на пересечении Рыскулова с Кульджинским трактом изменится схема движения, передает Zakon.kz со ссылкой на Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы
"В связи с производством строительно-монтажных работ по объекту «Транспортная развязка на пересечении пр. Рыскулова с Кульджинским трактом» с 10 января 2018 года движение автотранспорта на данном участке будет осуществляться согласно измененной схеме", - говорится в сообщении.
Фото: carnovato.ru
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