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В Алматы на проспекте Рыскулова изменится схема движения

9 января 2018, 17:05

На пересечении проспекта с Кульджинским трактом строят развязку.

В Алматы на пересечении Рыскулова с Кульджинским трактом изменится схема движения, передает Zakon.kz со ссылкой на Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы

"В связи с производством строительно-монтажных работ по объекту «Транспортная развязка на пересечении пр. Рыскулова с Кульджинским трактом» с 10 января 2018 года движение автотранспорта на данном участке будет осуществляться согласно измененной схеме", - говорится в сообщении.

Фото: carnovato.ru


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