В массовом ДТП на ВОАД в Алматы пострадал ребенок

Вечером во вторник, 9 января, в Алматы на Восточной объездной автодороге произошла авария с участием четырех автомобилей, пострадали один взрослый и один ребенок, передает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла при движения по ВОАД вниз, ниже Толе би, перед поворотом на Кенсай. По словам одного из участников ДТП, водителя Audi, он ехал вниз в среднем ряду. По правому ряду на большой скорости ехала Toyota Camry. Обогнав Audi, Toyota резко приняла влево, начала перестраиваться. Машину потащило, и она со всего размаха ударила сзади кроссовер Hyundai Tucson. После удара Hyundai и Toyota начало таскать по дороге и крутить. В это время они зацепили и ударили Audi.

Чуть ниже ехала еще одна Toyota Camry, которую также зацепили крутящиеся машины.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель первой Camry и ребенок. Другие участники аварии также получили травмы, но несерьезные, от госпитализации они отказались.

При аварии автомашины врезались в мачту уличного освещения, с которой упали фонари. Кроме того, в этом месте раньше был разворот, между полосами встречного движения установлены тяжелые бетонные плиты. От мощного удара одну из них выкинуло на встречку, другую сдвинуло с места.

По словам одного из очевидцев, водитель Camry с кем-то «байговал». Так ли это на самом деле, а также то, не находился ли мужчина под воздействием алкоголя или наркотиков, предстоит выяснить соответствующим специалистам.