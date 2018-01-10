По 30 квадратных метров на каждого - Назарбаев рассказал о новом жилье для казахстанцев

Нужно установить повышенные требования к качеству, экологичности и энергоэффективности зданий.

Благодаря реализуемым программам объемы ввода жилья в Казахстане превысили 10 миллионов квадратных метров в год. Эффективно работает система жилищных сбережений, сделавшая жилье доступным для широких слоев населения, отметил Нурсултан Назарбаев в ежегодном Послании, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Обеспеченность жильем на одного жителя выросла в последние 10 лет на 30% и составляет сегодня 21,6 квадратных метра.

"Необходимо довести этот показатель в 2030 году до 30 квадратных метров. При выполнении этой задачи важно применять новые методы строительства, современные материалы, принципиально иные подходы в проектировании зданий и планировании городской застройки", - заявил президент.

Нужно установить повышенные требования к качеству, экологичности и энергоэффективности зданий.

Строящиеся и уже имеющиеся дома и объекты инфраструктуры необходимо оснащать системами интеллектуального управления.

Это повысит комфортность для населения, сократит потребление электроэнергии, тепла, воды, будет стимулировать естественных монополистов к повышению своей эффективности.

"Важно внести соответствующие изменения в законодательство, в том числе регулирующее сферу естественных монополий. Акимам нужно более активно решать вопросы модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры на основе государственно-частного партнерства. Для решения вопроса обеспечения сельских населенных пунктов качественной питьевой водой Правительству необходимо ежегодно предусматривать на данную работу не менее 100 миллиардов тенге из всех источников", - говорится в Послании.

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Фото: kn.kz