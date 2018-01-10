Больных лошадей сжигают в Карагандинской области

Резать скот традиционным путем хозяевам скота не позволили, поскольку больной скот решено сжигать после предварительного усыпления со всеми мерами предосторожности.

Началось уничтожение 15 лошадей в селе Каракудук Бухаржырауского района Карагандинской области, которые заразились инфекционным эпизоотическим лимфангитом, передает Казинформ.

В село прибыла эпизоотическая группа из Астаны, которая повторно обследовала скот и пришла к выводу, что заболевание прогрессирует и не лечится. Как сообщила аким села Каракудук Бухаржырауского района Орымбала Дюсембекова, в течение двух недель, пока ожидалось прибытие ветеринаров, лошади были изолированы от другого скота.

«Заболевание выявлено в восьми подворьях. Всего в селе имеются 175 дворов. Распространения инфекции нет. Ветеринарные врачи каждый день по несколько раз обходят подворья и обследуют скот», - сообщила аким села.

Эпизоотический лимфангит является опасным инфекционным заболеванием. Резать скот традиционным путем хозяевам скота не позволили, поскольку больной скот решено сжигать после предварительного усыпления со всеми мерами предосторожности.

Хозяева восьми подворий получат денежную компенсацию от государства в соответствии с порядком отчуждения животных и их изъятия при ликвидации очагов особо опасных болезней. Размер компенсаций будет определяться на основе государственных регулируемых цен. Но если такие не установлены, то сумма выплат будет рассчитываться исходя из рыночной стоимости животных в живом весе.

Для получения компенсаций владельцам лошадей нужно будет предоставить в управление ветеринарии заявление и копию паспорта или другого документа на скот.

Айнур Балакешова.

Фото: nv.kz.