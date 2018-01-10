Епископ Геннадий: Муж должен быть готов жизнь свою отдать ради жены

Как православие относится к женщине, к жене, допускается ли их побивать в качестве воспитания и послушания? На этот вопрос Zakon.kz попросил ответить Управляющего делами Православной Церкви Казахстана, Епископа Каскеленского Геннадия.

На днях в Казнете гуляло видео двухлетней давности, на котором один из членов информационно-агитационной группы, теолог Ризабек Батталулы говорил в одной из алматинских мечетей о том, что ислам разрешает побивать непослушных жен и призывал использовать этот «метод» воспитания в отношении своей прекрасной половины. Но надо побивать так, чтобы не сломать руки-ноги, ребра и не бить по лицу, разъяснял он.

Естественно, это вызвало бурю возмущений у людей, Facebook просто гудел в эти дни, обсуждая данное высказывание. На сайте Zakon.kz этот видеосюжет прокомментировал в том числе известный эксперт по исламу, ученый-востоковед Еркин Байдаров.

Среди записей, оставленных нашими пользователями под этим материалом, были и такие: «В Евангелии примерно тоже написано…», «В Евангелии нет такого, там есть, что жена как немощный сосуд и обращаться с ней надо как с сосудом, то есть осторожно и бережно».

Как православие относится к женщине, к жене, допускается ли их побивать в качестве воспитания и послушания? На этот вопрос мы попросили ответить Управляющего делами Православной Церкви Казахстана, Епископа Каскеленского Геннадия.

- С точки зрения православия, какое бы то ни было проявление насилия по отношению к женщине абсолютно недопустимо и немыслимо, - говорит Епископ. - Христианство строго требует единобрачия. У мужа может быть только одна жена, все остальные женщины мира, по образному замечанию одного богослова, для мужа как бы не имеют пола. Муж и жена составляют "единую плоть", единый организм.





Образ взаимоотношений жены и мужа изложен в 5 главе послания святого апостола Павла к Ефесянам : "Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь" Христос, как известно, любит Свою Церковь (общину, верующую в Него как в Бога и Спасителя) любовью жертвенной. Христос отдал Себя на смертные муки и крестное распятие ради Церкви. Так и муж должен ежедневно проявлять по отношению к жене жертвенную любовь и заботу. О каком насилии может идти речь? Муж должен быть готов жизнь свою отдать ради жены, подчеркнул Епископ Геннадий.

- Нам могут указать, что в средневековой христианской России домашнее насилие имело место, - продолжает он. - Да, было такое. Это свидетельствует о грубости нравов, силе греха в человеческом естестве и поверхностном, слабом усвоении христианских истин. Рукоприкладство идет рука об руку с другим распространенным пороком - пьянством, против которого также всегда боролась Церковь. Если бы христианская религия по-настоящему царила в душах и семьях, никаких революций бы не случилось. Я на своем веку видел, слава Богу, немало семей, где дух Евангельской любви по-настоящему жив и действенен. Дети, которые выросли в таких семьях, переживают настоящий шок, когда сталкиваются с примерами, если кто-то поднимает руку на женщину.

Торгын Нурсеитова