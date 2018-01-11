В нескольких областях РК закрыты дороги

В нескольких областях Казахстана из-за погодных условий закрыто движение по всем направлениям, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

В Астане с 01:00 в связи с ухудшением погодных условий (усиление ветра, метель, ограничение видимости) закрыто движение по всем направлениям для всех видов автотранспортных средств.

В Акмолинской области с 08:30 в связи с ухудшением погодных условий (усиление ветра, метель, ограничение видимости) закрыто движение по всем направлениям для всех видов автотранспортных средств.

В Карагандинской области с 08:00 в связи с ухудшением погодных условий (усиление ветра, метель, ограничение видимости) закрыто движение по всем направлениям для всех видов автотранспортных средств.

В Кызылординской области с 00-30 в связи с ухудшением погодных условий (гололед) закрыто движение на а/д республиканского значения «Самара-Шымкент» 1630-1720 км (от мемориала Коркыт до с. Бухарбай батыра) для всех видов автотранспортных средств.

В Павлодарской области с 00-43 в связи с ухудшением погодных условий (усиление ветра, метель, ограничение видимости) закрыто движение на а/д «Астана-Шидерты» 205-259 км (от п.Шидерты до Акмолинской области) для всех видов автотранспортных средств.

Фото: 24.kz.