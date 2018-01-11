Принципы «Индустрии 4.0» нужно осваивать со школьной скамьи - Салтанат Рахимбекова

Председатель правления Коалиции за «зеленую» экономику и развитие G-Global Салтанат Рахимбекова поделилась своим мнением с Казинформ относительно того, как можно реализовать задачи, поставленные Президентом в Послании народу Казахстана.

«Вы знаете, что Четвертая промышленная революции (ЧПР) предполагает построение «информационного общества», полную интеллектуализацию производства, безотходное производство, устойчивое потребление, использование так называемых абсолютных и эпохальных инноваций, о которых наш Президент замечательно сказал в книге «Глобальная энергоэкологическая стратегия в XXI веке». В Послании говорится о том, что «нужно установить повышенные требования к качеству, экологичности и энергоэффективности зданий». Принцип «зеленого» строительства - тоже отличительная черта ЧПР», - отметила она.

По ее словам, принципы ЧПР нужно изучать и осваивать со школьной и студенческой скамьи, развивая опыт Арнасая - первого «зеленого» села Казахстана, его средней школы и Центра зеленых технологий. «То есть вузы и студенческие городки, технопарки при вузах должны стать демонстрационными зонами освоения комплекса передовых доступных технологий ЧПР», - убеждена она.

«Как сказано в Послании, «во всех регионах на базе дворцов школьников нужно создать сеть детских технопарков и бизнес-инкубаторов». Нужно осваивать новые профессии для ЧПР, например, технологических брокеров, обслуживания автоматизированных теплиц. Флагманами распространения ЧПР могут стать Международный центр зеленых технологий и Международный технопарк IT-стартапов на базе ЭКСПО-2017. Международный финансовый центр «Астана» должен развивать новые финансовые инструменты для инноваций и «зеленой» экономики, экосистемных услуг на основе государственно-частного партнерства», - считает Салтанат Рахимбекова.

Она рассказала, что необходимо развивать цифровую, «виртуальную» экономику на новой технической основе. Например, по ее словам, организовывать деловые видеоконференции с участием международных телеканалов для проведения различных аукционов коммерческих и благотворительных проектов, конкурсов открытых инноваций на принципах Генри Чесбро, купли-продажи интеллектуальной собственности.

«На базе G-Global нужно создать краутфандинговую платформу для сбора средств на «зелёные» проекты и инновации для ЧПР», - заключила она.

Напомним, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своем ежегодном Послании народу Казахстана в первую очередь отметил продолжение работы над индустриализацией. Только теперь обрабатывающий сектор должен стать более инновационным, основанным на новом технологическом укладе 4.0.

Дамир Байманов.

Фото: kazpravda.kz.