В 2017 году цены в отдельных сегментах экономики изменились

В 2017 году (декабрь 2017г. по сравнению с декабрем 2016г.) инфляция составила 7,1%. Цены в промышленности за январь-декабрь выросли на 17,6%, оптовой торговле - на 6,3%, строительстве - на 5%, на продукцию сельского хозяйства - на 2,6%. Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта повысились на 6,8%, услуги связи для юридических лиц - на 6,6%, почтовые и курьерские - на 2,3%.

Изменение цен и тарифов по секторам экономики в процентах, прирост +, снижение - Декабрь 2017 г. к Январь-декабрь 2017 г. к январю-декабрю 2016 г. ноябрю 2017 г. декабрю 2016 г. декабрю 2015 г. Потребительские цены 0,7 7,1 16,1 7,4 Цены предприятий-производителей промышленной продукции 3,5 17,6 35,8 15,3 Цены на приобретенную продукцию производственно-технического назначения 0,3 10,3 23,6 11,6 Цены в строительстве 0,3 5,0 9,9 4,5 Цены на продукцию сельского хозяйства 0,0 2,6 10,3 4,7 Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта 0,2 6,8 11,6 5,1 Тарифы на услуги почтовые и курьерские для юридических лиц 0,0 2,3 12,4 5,4 Тарифы на услуги связи для юридических лиц 0,2 6,6 4,4 4,9 Цены оптовых продаж 1,0 6,3 18,9 6,4 Цены экспортных поставок продукции* 3,4 16,3 27,2 11,3 Цены импортных поступлений продукции* -0,2 6,0 23,4 8,3

*) Данные за ноябрь. С января 2016 г. индексы цен экспортных поставок, импортных поступлений характеризуют изменение цен внешнеторговых сделок, выраженных в тенге.