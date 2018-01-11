В 2017 году цены в отдельных сегментах экономики изменились
В 2017 году (декабрь 2017г. по сравнению с декабрем 2016г.) инфляция составила 7,1%. Цены в промышленности за январь-декабрь выросли на 17,6%, оптовой торговле - на 6,3%, строительстве - на 5%, на продукцию сельского хозяйства - на 2,6%. Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта повысились на 6,8%, услуги связи для юридических лиц - на 6,6%, почтовые и курьерские - на 2,3%.
|
Изменение цен и тарифов по секторам экономики
|
в процентах, прирост +, снижение -
|
|
Декабрь 2017 г. к
|
Январь-декабрь 2017 г. к январю-декабрю 2016 г.
|
ноябрю 2017 г.
|
декабрю 2016 г.
|
декабрю 2015 г.
|
Потребительские цены
|
0,7
|
7,1
|
16,1
|
7,4
|
Цены предприятий-производителей промышленной продукции
|
3,5
|
17,6
|
35,8
|
15,3
|
Цены на приобретенную продукцию производственно-технического назначения
|
0,3
|
10,3
|
23,6
|
11,6
|
Цены в строительстве
|
0,3
|
5,0
|
9,9
|
4,5
|
Цены на продукцию сельского хозяйства
|
0,0
|
2,6
|
10,3
|
4,7
|
Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта
|
0,2
|
6,8
|
11,6
|
5,1
|
Тарифы на услуги почтовые и курьерские для юридических лиц
|
0,0
|
2,3
|
12,4
|
5,4
|
Тарифы на услуги связи для юридических лиц
|
0,2
|
6,6
|
4,4
|
4,9
|
Цены оптовых продаж
|
1,0
|
6,3
|
18,9
|
6,4
|
Цены экспортных поставок продукции*
|
3,4
|
16,3
|
27,2
|
11,3
|
Цены импортных поступлений продукции*
|
-0,2
|
6,0
|
23,4
|
8,3
*) Данные за ноябрь. С января 2016 г. индексы цен экспортных поставок, импортных поступлений характеризуют изменение цен внешнеторговых сделок, выраженных в тенге.
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