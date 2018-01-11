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В 2017 году цены в отдельных сегментах экономики изменились

 

В 2017 году (декабрь 2017г. по сравнению с декабрем 2016г.) инфляция составила 7,1%. Цены в промышленности за январь-декабрь выросли на 17,6%, оптовой торговле - на 6,3%, строительстве - на 5%, на продукцию сельского хозяйства - на 2,6%. Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта повысились на 6,8%, услуги связи для юридических лиц - на 6,6%, почтовые и курьерские - на 2,3%.

 

Изменение цен и тарифов по секторам экономики

в процентах, прирост +, снижение -

 

Декабрь 2017 г. к

Январь-декабрь 2017 г. к январю-декабрю 2016 г.

ноябрю 2017 г.

декабрю 2016 г.

декабрю 2015 г.

Потребительские цены

0,7

7,1

16,1

7,4

Цены предприятий-производителей промышленной продукции

3,5

17,6

35,8

15,3

Цены на приобретенную продукцию производственно-технического назначения

0,3

10,3

23,6

11,6

Цены в строительстве

0,3

5,0

9,9

4,5

Цены на продукцию сельского хозяйства

0,0

2,6

10,3

4,7

Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта

0,2

6,8

11,6

5,1

Тарифы на услуги почтовые и курьерские для юридических лиц

0,0

2,3

12,4

5,4

Тарифы на услуги связи для юридических лиц

0,2

6,6

4,4

4,9

Цены оптовых продаж

1,0

6,3

18,9

6,4

Цены экспортных поставок продукции*

3,4

16,3

27,2

11,3

Цены импортных поступлений продукции*

-0,2

6,0

23,4

8,3

 

*) Данные за ноябрь. С января 2016 г. индексы цен экспортных поставок, импортных поступлений характеризуют изменение цен внешнеторговых сделок, выраженных в тенге.

 

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11 января 2018, 11:02
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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