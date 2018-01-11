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Касымов о непогоде: Обстановку на дорогах держим на контроле

11 января 2018, 11:35

В случае необходимости будут использованы резервные силы, которые приведены в полную готовность.

Министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов на заседании правительства доложил о принимаемых мерах в связи с непогодой в северных регионах страны, передает корреспондент Zakon.kz.

«В ряде областей снегопады, усиление ветра, снижение видимости. Приняты меры по установлению контроля и ограничению движения автотранспортных средств. Так, в настоящее время полностью закрыто движение автотранспортных средств из Астаны во всех направлениях для всех видов автотранспорта. Также закрыто движение в Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской и Кызылординской областях», - сказал он.

По его словам, на всех дорогах установлены контрольные посты патрульной дорожной полиции, дорожных служб, организована работа дежурств спасателей Комитета чрезвычайных ситуаций.

«В Астане, в областных центрах и населенных пунктах указанных областей полиция и КЧС оказывают помощь и содействие коммунальным и транспортным средствам по очистке дорог. В случае необходимости будут использованы резервные силы, которые приведены в полную готовность. Обстановку держим на контроле, население постоянно получает информацию о погодных условиях», - подчеркнул глава ведомства.

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев поручил держать ситуацию на контроле.

«Как вы сами видите, в северных регионах нашей страны неблагоприятные погодные условия, поэтому для недопущения неблагоприятных ситуаций дороги закрываются», - резюмировал глава кабмина.

Ксения Давыдова, Астана.

Фото: Sputnik / Болат Шайхинов.

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