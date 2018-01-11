Сулейменов: Объем добычи нефти прогнозируется на уровне 2017 года

В 2017 г. объем добычи нефти в РК составил 86,2 млн тонн - это рекордный показатель за всю историю страны.

На пресс-конференции в правительстве министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов сообщил, что объем добычи нефти в этом году ожидается на прошлогоднем уровне, передает корреспондент Zakon.kz.

«Касательно добычи во-первых, можно всех поздравить и сказать спасибо нашим нефтяникам, 86,2 млн тонн. Это рекордный объем добычи нефти за всю историю страны . Он существенно помог, будем откровенными в достижении 4% роста ВВП», - сказал глава ведомства.

По его словам, планируется достигнуть аналогичного объема в текущем году.

«На этот год мы планируем, точнее коллеги из министерства энергетики, что будет добыча примерно такой же и может быть даже несколько выше. Конкретные цифры при уточнении макропрогноза у Минэнерго будут. Не менее уровня, который был в этом году», - подчеркнул Т. Сулейменов.

Ксения Давыдова, Астана.

Фото: inform.kz.