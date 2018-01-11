ЧС в Астане: буран продолжает бушевать
Астанчане рассылают в соцсетях фото и видео непогоды.
В Астане по состоянию на 13:50 продолжается буран, сообщает Zakon.kz.
Жители и гости города публикуют в соцсетях фото и видео бушующего ветра. Напомним, в Астане объявлен режим ЧС.
По информации официального представителя КЧС МВД РК Руслана Иманкулова, всего на пульт "112" поступило около 2000 звонков, большинство из них информационного характера. Пострадавших не имеется. В аварийно-спасательных операциях задействованы силы и средства столичного ДЧС. Аварийно-спасательные работы продолжаются.
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