На трассе Караганда – Астана из замерзшего автобуса спасены сорок пассажиров

Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Пассажиров автобуса, следовавшего по маршруту Шымкент – Астана, эвакуировали спасатели между Карагандой и Темиртау, сообщил начальник управления ЧС города Темиртау Арман Алпысбаев.

По данным спасателей, сообщение о том, что автобус с пассажирами застрял на трассе между Карагандой и Темиртау, поступило около семи утра. На место происшествия выехал автомобиль аварийно-спасательной службы.

"Из замерзшего автобуса эвакуированы 40 человек. Их доставили в город Темиртау, жизни и здоровью пассажиров ничего не угрожает", — сообщил Алпысбаев.

Также сообщается, что в управление ЧС города Темиртау продолжают поступать сообщения с просьбой о помощи.

"В основном поступают сообщения от водителей легкого автотранспорта, которые выехали на дорогу, несмотря на предупреждения об ухудшении погодных условий и закрытия автодорог", — говорит Алпысбаев.

В настоящий момент спасатели вызволяют водителя легкового автомобиля из снежного плена на отрезке дороги Темиртау – Баймырза. Мужчина сообщил, что застрял в снежном заносе, сильно замерз и нуждается в помощи.

Спасатели просят граждан не покидать населенные пункты и следить за сообщениями об изменении погодных условий.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото © Foto: УЧС Темиртау