Торговые павильоны появятся на пешеходной зоне улицы Панфилова в Алматы

Они принесут дополнительный доход городу более 67 млн.тенге в год.

В Алматы на пешеходной зоне улицы Панфилова в рамках концепции Яна Гейла появятся современные павильоны розничной торговли. 5 новых киосков предприниматели получили в аренду по итогам открытого аукциона. Уличная торговля развернется от ул. Жибек Жолы до ул. Кабанбай батыра и будет специализироваться на общепите, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

По словам руководителя Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития г.Алматы Максата Кикимова, условия и процедура проведения конкурса были прозрачными и доступными для любого желающего.

«Мы объявили конкурс на проведение аукциона месяц назад на сайтах КГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития города Алматы, АО «НК СПК «Алматы» и в газете «Вечерний Алматы». Затем начался 2-х этапный отбор кандидатов. В первом квалификационном отборе подали заявки 13 компаний с предоставлением полного пакета документов и дизайнерским решением по оформлению экстерьера павильона. Кроме того, конкурсная комиссия посетила их предприятия для детальной проверки производственных процессов. Второй этап представлял собой аукцион в сторону увеличения цены. Шаг аукциона возрастал на 10%. Если стартовая цена за павильон составляла 200 тыс. тенге, то последующая предложенная цена увеличивалась на 20 тыс. тенге», - сообщил Кикимов.

Как отметил М. Кикимов, ставка за выставленные павильоны в ходе аукциона выросла в 6,5 раз.

«Наши предприниматели сами определили стоимость ежемесячной арендной ставки в условиях открытой конкуренции – арендная платаза 1 киоск площадью 27 кв.м.в среднем будет составлять 1,3 млн.тенге в месяц. Если ранее нестационарная торговля велась «в тени», то теперь пять киосков будут ежегодно приносить в доход города 67,4 млн. тенге. Пока аренда рассчитана на один год с правом дальнейшей пролонгации», - подытожил спикер.

Отмечается, что все 5 павильонов начнут продажу продукции в течение 1 месяца со дня подписания договора аренды.

Фото: пресс-служба акима Алматы.