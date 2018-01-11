Сколько будут стоить новые вип-номера для авто в Алматы

В рамках деятельности отдела регистрационно-экзаменационной работы административной полиции в процедуру оказании госуслуг по регистрации, перерегистрации и выдачи водительских удостоверении, внесены корректировки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.

«В частности, сокращено количество документов для регистрации транспорта и выдачи водительских удостоверений (исключена адресная справка, подтверждение оплаты пошлин, сборов и налогов, учредительные документы юридического лица и другие); отменен осмотр транспорта при выдаче дубликата свидетельства о регистрации, новых автомобилей, а также в случае изменения Ф.И.О. владельца и переоборудования транспорта; отменена сдача экзамена на знание ПДД при истечении срока действия водительского удостоверения; на портале "электронного правительства" запущена услуга обмена водительских удостоверений. Заявка и копии необходимых документов подаются через Интернет, гражданин приходит в спецЦОН только для получения готового удостоверения», - уточнил начальник Управления административной полиции ДВД города Алматы полковник полиции Жандос Мураталиев.

Кроме того, по данным спикера, с 1 января 2018 года перечень государственных номеров повышенного спроса дополняется номерами с цифровыми обозначениями 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707, а также одинаковыми буквенными обозначениями (стоимость - 138 768 тенге, или 5 700 процентов МРП).

Госномера 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707 с одинаковыми буквенными обозначениями будут стоить 274 170 тенге, или 11 400 процентов МРП.

Госномера 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999 с одинаковыми буквенными обозначениями - 466 570 тенге, или 19 400 процентов МРП.

Госномера 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 с одинаковыми буквенными обозначениями - 685 425 тенге, или 28 500 процентов МРП.

«С целью повышения качества и сокращения сроков оказания госуслуг по регистрации транспорта и выдаче водительских удостоверений МВД планирует внедрить для граждан онлайн-сервис по просмотру и бронированию через Интернет имеющихся в наличии государственных номеров автотранспорта, а также выбора номеров повышенного спроса; обеспечить прием заявок через портал "электронного правительства" на выдачу дубликатов свидетельств о регистрации транспорта, госномеров и водительских удостоверений, а также их замену при истечении срока действия. Будет возможен выбор любого ЦОНа либо спецЦОНа для получения готовых документов и госномеров; осуществлять выдачу информационной справки о наличии, отсутствии, снятии с учета автотранспорта через портал "электронного правительства".

В минувшем году алматинцы приобрели 1 500 комплектов госномеров повышенного спроса на общую сумму свыше 540 миллионов тенге.