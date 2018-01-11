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В Алматы акимат будет круглосуточно контролировать уборку снега

11 января 2018, 17:28

Количество дорожных рабочих составляет более 2 000 человек.

С 09:00 часов в предгорных районах и с 09:30 часов утра 11 января в Алматы началось выпадение снега, который с перерывами прогнозируется до 16 января. Высота снежного покрова в городе на 14:00 часов составила 10 см, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение Управления природных ресурсов и регулирования природопользования города.

В ведомстве отмечают, что в целях предупреждения гололедных явлений коммунальными службами с начала снегопада производится посыпка дорожного полотна противогололедными материалами. Всего задействовано 190 пескоразбрасывателей. По состоянию на 14:00 часов использовано 1240 тонн противогололедной смеси.

"Организованы 22 колонны из 138 единиц спецтехники по сгребанию снега к обочинам. Для уборки снега всего задействовано 575 единиц спецтехники. Количество дорожных рабочих составляет более 2 000 человек. В ночной период с 11 на 12 января планируются работы по вывозу снега", - говорится в сообщении.

Кроме имеющейся коммунальной техники, со строительных и дорожных организаций будет дополнительно привлечено для вывоза снега в ночное время 40 самосвалов и 6 погрузчиков.

В районных акиматах и акимате города будут организованы круглосуточные дежурства по контролю за производством работ по уборке снега.

Фото: акимат Алматы


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