Президент Казахстана обязал чиновников отчитываться о встречах с населением

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев указом от 10 января 2018 года обязал чиновников отчитываться о проведенных с населением встречах, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Соответствующие изменения и дополнения были внесены в Указ Президента Республики Казахстан от 5 февраля 2016 года № 190 «О проведении отчетных встреч с населением руководителей центральных исполнительных органов, акимов, ректоров национальных высших учебных заведений».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 5 февраля 2016 года № 190 «О проведении отчетных встреч с населением руководителей центральных исполнительных органов, акимов, ректоров национальных высших учебных заведений» (САПП Республики Казахстан, 2016 г., № 14, ст. 53) следующие изменения и дополнение:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Руководителям центральных исполнительных органов

(за исключением министерств обороны, иностранных дел, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан) ежегодно в течение второго квартала проводить отчетные встречи с представителями общественности с организацией прямых включений на республиканском телеканале по согласованию с уполномоченным органом в области средств массовой информации и видеоконференцсвязи с регионами, в ходе которых информировать о реализуемых в стране реформах, социально-экономическом развитии, достижении ключевых показателей стратегических планов и задачах по развитию соответствующих отраслей.»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Центральным и местным исполнительным органам:

1) за месяц до даты проведения отчетных встреч публиковать в центральных и региональных печатных средствах массовой информации, на официальных интернет-ресурсах и веб-портале «электронного правительства», в том числе интернет-портале открытых данных, графики проведения отчетных встреч и информацию о способах направления вопросов и предложений населения к предстоящим отчетам;

2) обеспечить сбор, анализ и ранжирование вопросов и предложений от населения, поступивших за месяц до даты проведения отчетных встреч на интернет-портал открытых данных и блог-платформу первых руководителей центральных и местных исполнительных органов, а также в других формах обращений.»;

дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:

«5-1. Руководителям центральных исполнительных органов не позднее десяти календарных дней со дня завершения отчетной встречи выступить на брифинге Службы центральных коммуникаций для средств массовой информации по итогам проведенных отчетных встреч.».

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Фото с сайта kapital.kz