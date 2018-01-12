Папки с документами украли из офиса Баян Алагузовой

В офисе Баян Максаткызы Алагузовой накануне произошла кража, сообщает Zakon.kz.

Об этом происшествии она написала на своей странице в Instagram.

"Вчера ночью, в офис моей компании проникли люди, как выяснилось, вся аппаратура, компьютеры и костюмы остались не тронутыми, люди украли папки с документами. Нет, я нисколько не переживаю, потому, что люди, которые это сделали, ничего плохого, кроме хорошего не найдут. Вы можете потратить кучу времени, пригласить лучших аудиторов, заплатить хорошие деньги зря. Я работаю честно", - говорится в публикации.

Баян Алагузова предполагает, кто мог совершить преступление и, по ее словам, приложит все усилия, чтобы найти и наказать виновников.

Фото: соцсети