Два наркомана в Петропавловске напали на прохожего

В Петропавловске два наркомана напали на прохожего, завладев его сумкой и смартфоном, сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел Северо-Казахстанской области.

По данным пресс-службы, сотрудниками УВД города Петропавловска задержаны двое жителей областного центра, подозреваемые в грабеже в отношении прохожего.

"В полицию поступило сообщение, что на возвращавшегося с работы горожанина напали двое и силой завладели его сумкой и смартфоном. Преступление произошло вечером на пересечении улиц Пушкина – Крепостная. Злоумышленники скрылись в неизвестном направлении", — рассказали в ДВД.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела криминальной полиции УВД города Петропавловска были задержаны двое ранее судимых за аналогичные преступления жителей Петропавловска.

Один из них — 1977, второй – 1983 годов рождения, оба употребляют наркотические средства. Один из задержанных ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Своей причастности к грабежу мужчины не отрицают, у них была изъята часть похищенных вещей потерпевшего.

Как отметил начальник УВД города Петропавловска полковник полиции Жандос Мухатов, подозреваемые водворены под стражу.

"По данному факту проводится досудебное расследование по статье 191 части 2 Уголовного кодекса РК (грабеж). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 7 лет", — заключил Мухатов.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: © Sputnik / Анатолий Устиненко