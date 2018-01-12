Об обстановке в Астане рассказали в КЧС

Патрулирование по городу и объездным трассам продолжается.

Официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов сообщил данные об обстановке в Астане, сообщает Zakon.kz.

Так, на пульт "112" поступило более 4 тысяч звонков о необходимости оказания помощи и информационного характера.

Всего было зарегистрировано 7 случаев срыва кровли зданий. Также зарегистрировано 3 случая отключения электроснабжения (п.Илинка - 10 домов и 2 жилых дома ЖК "Ситилайк", "Жагалау-3"), которое было восстановлено в полном объеме в 14:00 11 января.

Силами ДЧС проводилось патрулирование на автотехнике высокой проходимости по объездным трассам и по периметру города (в связи со скоплением автотранспорта), в ходе которого эвакуировано 149 человек, из них 17 детей и отбуксировано 66 ед. техники. По состоянию на 23:00 11 января силами ДЧС патрулирование по городу и объездным трассам продолжается.

Решением Акима от 11 января 2018 года за №09-1 объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба.

В кризисном центре ДЧС организован оперативный штаб.

Силами коммунальных проводятся работы по уборке снега и просыпке песка, всего убрано порядка 35 тыс. куб.м снега и просыпано 565 куб.м песка .

Всего в аварийно-спасательных работах задействованы более 200 сотрудников и 40 ед. техники от ДЧС Астаны.

Как сообщил аким Астаны Асет Исекешев, столичный акимат продолжает работу по ликвидации последствий после сильного снегопада и ветра. Все коммунальные службы перешли на круглосуточный режим работы.

"Для обеспечения беспрепятственного проезда проводится расчистка дорог и тротуаров и уборка снега. Всего задействовано 1500 специалистов и 1309 спецтехники.Идёт восстановление электроснабжения отдельных объектов, восстановлению повреждённых светофорных объектов, объектов уличного освещения, остановочных комплексов и строительных ограждений, в целом системы городского жизнеобеспечения работают в нормальном режиме", - написал аким в Facebook.

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Фото: Ринат Чураев/ соцсети.