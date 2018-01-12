Родители несостоявшегося самоубийцы должны выплатить 2,5 миллиона за испорченное авто
Суд посчитал, что родители, зная о болезни сына, не лечили его должным образом.
Юноша выбросился из окна и приземлился на крышу дорогого внедорожника, основательно повредив авто. Родителям молодого человека присудили выплатить крупный штраф, передает Zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.
Выбросившись с шестнадцатого этажа, молодой человек упал на дорогой джип. Cуицид не удался, но автомобиль серьёзно пострадал. Хозяин иномарки направил в суд иск о возмещении ущерба.
Выяснилось, что молодой человек был психически нездоров и не мог отвечать за свои действия. Суд посчитал, что родители, зная о болезни сына, не лечили его должным образом. Поэтому их признали виновными в порче имущества истца. По решению суда они обязаны выплатить пострадавшему около двух с половиной миллионов тенге.
Фото: из открытых источников.
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