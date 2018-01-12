Соловьева: В случае отклонения от поставленных задач Казахстан может оказаться на обочине

Признавая факторы развития, важно продвигаться вперед, а для этого важно понимать и осознавать, что сами граждане страны должны быть сопричастны к происходящим тенденциям.

Президент Казахстана Нурсултана Назарбаев ежегодно обращается к народу с Посланием. В 2018 году его обращение к общественности состоит из 10 пунктов, среди которых – индустриализация, внедрение современных технологий, цифровизация и так далее. Президент ОЮЛ «Фонд содействия региональному развитию и местному самоуправлению «Аймак» Айгуль Соловьева в интервью корреспонденту Zakon.kz рассказала, настолько поставленные задачи выполнимы и значимы для развития страны.

- Насколько, на ваш взгляд, это послание актуально и выполнимо?

- Актуальность Послания не вызывает сомнений. И в случае отклонения от ранее заявленных стратегических целей и намерений, наша страна просто окажется на обочине мирового развития. Важно понимать, что мир динамично меняется и требует уже не ежегодных и даже не ежемесячных, а каждодневных корректировок для поддержания существующего уровня. Другое дело его выполнимость, которая зависит от многих факторов и усилий всех участников, задействованных в процессе их осуществления, а именно исполнительных органов различного уровня - как центрального, регионального, так и местного, включая граждан всей страны. Общепризнанные мировым сообществом индикаторы и показатели достижимости должны быть измеримыми и внятно обозначены, что, безусловно, зависит от интеллектуального потенциала правительства, парламента и акиматов, которые просто обязаны сосредоточится и сфокусироваться на поставленных задачах.



- Послания президента уже ежегодная традиция. Какую роль и значимость для общества несут эти посылы?

- Несмотря на то, что Послания Президента являются ежегодными, более того, они обозначены в нашем законодательстве, на мой взгляд, они различаются по широте охвата целей, задач, долгосрочности их исполнения, а также акцентам, обозначенным в них. В то же время они последовательные, с однозначным вектором развития, но с учетом трендов меняющегося мира. Значимость и роль Послания этого года включает в себя базовые посылы и закрепляет ранее обозначенные параметры развития для ориентации и принятия конкретных мер правительством, парламентом, государственными органами для обеспечения их реализации.

- Какой из пунктов нового послания лично для вас самый важный?

- На мой взгляд, все они взаимосвязаны и носят сквозной характер, поэтому сложно отдать предпочтение одному из них. Но наиболее близким по духу моей деятельности - это, конечно, критическое переосмысление организации сырьевых индустрий и подходов к управлению природными ресурсами. Акцент на активное внедрение комплексных информационно-технологической платформы и повышение требований к энергоэффективности и энергосбережению предприятий, а также экологичности и эффективности работы самих производителей энергии.

- Анализируя послания прошлых лет, получилось ли у общества и государства достигнуть поставленных Президентом задач?

- В преамбуле Послания этого года не случайно сделан акцент на неизменность заданного курса, с перечислением основополагающих документов и принятых ранее программ, а также достижений за год. Возможно, наше общество не всегда оценивает достигнутое, поскольку, привыкая к определенному уровню жизни, потребности постоянно растут и требуют дальнейшего улучшения, становясь привычными для людей. Однако, признавая факторы развития важно продвигаться вперед, а для этого важно понимать и осознавать, что сами граждане страны должны быть сопричастны к происходящим тенденциям. Проявлять активность и реализовывать свой потенциал за счет инструментов и механизмов, предоставляемых государством программ, а самое главное принимать участие в них и меняться как мировоззренчески, так и ментально. Ведь само по себе послание не послужит стимулом для преобразований. Преобразования начинаются с каждого из нас.

Фото: ortcom.kz.