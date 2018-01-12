Акмолинские полицейские ищут "вкладчиков" финансовой пирамиды

В Кокшетау полицейские расследуют уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой, учредителем которой является 31-летняя женщина, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.

Офис ТОО «Bayared» располагался по адресу: Кокшетау, ул. Горветка 1.

"В ходе предварительного следствия установлено, что ИП функционировало в течение месяца по принципу сетевого маркетинга. Учредитель привлекала денежные средства жителей Кокшетау, обещая высокие дивиденды. Горожане должны были внести денежные средства в любом размере, при этом в течение 30 дней прибыль должна была увеличиться на 300 %. Если же вкладчик приводит еще одного клиента, то он получает также «бонус» в размере 30 000 тенге с каждого человека. Как заявляют потерпевшие, ИП объявило себя банкротом, а вложенные денежные средства так и остались невыплаченными", - рассказали в полиции.

В настоящее время создана следственная группа, полицейские продолжают опрашивать потерпевших и свидетелей, изучаются документы ИП.

Для объективного и всестороннего расследования данного уголовного дела полицейские просят всех граждан, пострадавших от учредителя ТОО «Bayared», обратиться в Следственное Управление ДВД Акмолинской области по адресу: Кокшетау, ул. Горького 35 «А», или по телефонам: 29-11-32, 29-10-72.

фото: Kursiv.kz