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Убийство женщины-таксиста: карагандинцы предстали перед судом

12 января 2018, 13:54

Один из них обвиняется в убийстве, двое - в оказании помощи.

Начался суд над тремя жителями Карагандинской области, которые обвиняются в убийстве женщины-таксиста и в сокрытии следов преступления, передает Казинформ.

Все трое признают вину в преступлении и раскаиваются в содеянном. Один из них обвиняется в убийстве, двое - в оказании помощи убийце. Они помогли приятелю сбросить тело женщины в колодец в дачном массиве.

Судье специализированного межрайонного суда по уголовным делам Карагандинской области Бекзату Шалгимбаеву предстоит выяснить - действительно ли убивал таксистку один человек. Родственники считают, что убийц было трое, поскольку с одним преступником она справилась бы. Погибшая Юлия Стронкус занималась кикбоксингом и могла бы дать отпор одному напавшему.

Напомним, работавшую в таксослужбе в Актасе, пригороде Караганды, 28 октября нашли убитой в дачном массиве на окраине Караганды. Свой последний заказ 28-летняя Юлия получила от диспетчера таксослужбы 27 октября. В офис таксослужбы пришел мужчина и попросил машину, чтобы доехать до города Шахтинска. Была очередь выполнять заказ Юлии Стонкус. Она посадила его в «Мерседес» и поехала. По дороге они заехали в ЦУМ в Караганде, где он купил литр водки и выпивал один на пассажирском сиденье. Когда они ехали по бездорожью в дачном массиве, машина сломалась. Недовольный клиент ударил девушку по голове камнем, после чего привел друзей, работавших охранниками на дачах, и они втроем скинули тело в колодец.

Айнур Балакешова.

Фото: Sputnik / Владимир Федоренко.


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